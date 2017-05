01 Business Forum, tout sur la transformation digitale

Depuis 3 ans, cet événement, créé par et pour les dirigeants, est le rendez-vous en matière de transformation digitale. Retours d'expérience, partage, témoignages, débats autour des problématiques d'organisation de management, de changement de business model, de créations de nouveaux services, d'innovation animeront l'ensemble de la journée. Plus de 500 dirigeants de grandes entreprises, d'ETI françaises et acteurs de l'économie numérique, se réunissent pour dessiner les nouveaux modèles de l'entreprise de demain.Cette 3ème édition se tiendra leà l'Eurosites George V et portera sur l'impact de la révolution numérique dans les entreprises et les opportunités qui en découlent. Cette année encore des intervenants de renom sont annoncés comme Laurent Alexandre (DNA Vision, Doctissimo), Jacques Richier (PDG d'Allianz France), Jean-Pierre Remy (DG de SoLocal Group), Stéphane Pallez (Française des Jeux) ou Michel-Edouard Leclerc (PDG d'E.Leclerc). Des patrons de start-ups et d'autres acteurs de l'écosystème digital participeront aux débats pour apporter des solutions concrètes et utiles sur les orientations à prendre pour tirer parti de la révolution numérique.Si la matinée reste toujours dédiée aux plénières avec des interventions de dirigeants, le reste du déroulé de la journée sera marqué par deux nouveaux formats propices au partage :• Le Digital Network Lunch, un déjeuner « tournant » autour de tables thématiques animées par des partenaires & experts.• Le Digital Leadership Academy, des mini-conférences pour apprendre et se former aux enjeux de la transformation digitale et repartir avec des solutions concrètes pour maintenir son leadership et conquérir de nouveaux marchés.