140 Airbus pour la Chine

Airbus a décroché avec la Chine l'un des plus importants contrats de son histoire: 140 avions signés avec la China Aviation Supplies Holding Company pour une valeur globale de 22,8 milliards de dollars au prix catalogue, soit 20,12 milliards d'euros. La commande porte sur 100 appareils moyens-courriers A320 et 40 longs-courriers A350 XWB ce qui, selon le communiqué d'Airbus, reflète " la forte demande des compagnies chinoises sur tous les segments de marché, dont les vols domestiques, low-costs, régionaux et internationaux ". Les avions doivent être livrés dans les 5 à 6 prochaines années.