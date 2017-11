178 compagnies sur la Liste noire européenne

Nous démontrons aujourd’hui qu’avec notre aide, une compagnie aérienne peut être retirée rapidement de la liste à partir du moment où elle résout ses problèmes de sécurité. Le travail paie, et j’espère que l’exemple de Mustique Airways et d’Urga inspirera d’autres compagnies

Deux compagnies en moins - Mustique Airways (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) et Urga (Ukraine) - mais une compagnie en plus - Avior Airlines (Venezuela) - figurent sur la Liste noire européenne réactualisée ce 30 novembre 2017.Les compagnies Mustique Airways et Urga sont ainsi retirées 6 mois seulement après leur inscription, et la Commission européenne s'en réjouit : "", a déclaré Violeta Bulc, Commissaire responsable des transports. A contrario Avior Airlines avait été rappelée à l'ordre, elle est cette fois retirée.Par ailleurs 6 autres compagnies font l’objet de restrictions d’exploitation et ne peuvent effectuer de vols à destination de l’UE que si elles utilisent des types d’aéronefs particuliers: Afrijet et Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Koryo (République populaire démocratique de Corée), Air Service Comores (Comores), Iran Air (Iran) et TAAG Angola Airlines (Angola).Cette liste doit être consultée par les voyageurs mais surtout par les acheteurs et travel Managers en cas de doute car les assurances s'inscrivent dans la droite ligne de la Commission et en cas d'utilisation, refusent de protéger et d'assurer les passagers européens qui voyagent sur ces compagnies.