2 conseillers voyages d'affaires

Orienter et conseiller nos clients dans leurs déplacements professionnels, Travailler de façon autonome et répondre professionnellement aux demandes de voyages par mail ou téléphone, Proposer les meilleures options en termes de prix et d'itinéraire, Créer et maintenir de bonnes relations avec les voyageurs.Minimum 2 ou 3 ans d'expérience confirmée dans le secteur du voyage d'affaires est indispensable.Avoir une parfaite maîtrise du GDS Amadeus (Air, Fer, location de voiture, Hôtel).Motivé et capable de gérer les priorités Bonne connaissance de l'anglais, lu, écrit et parlé, Connaissances Self Booking Tool serait un plus Avoir un esprit d'équipeLieu de travail : FONTAINEBLEAUInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : job@corporatetravel.fr