2016 est un bon cru pour l'aéroport de Genève

Genève Aéroport a terminé l’année 2016 en réalisant un chiffre d’affaires de 445,3 millions de francs, soit une croissance de 5,1% par rapport à 2015. Cette performance lui a permet de dégager un bénéfice de 80,8 millions, dont la moitié a été reversée à l’État de Genève.



Les recettes aéronautiques (redevances atterrissages, redevances passagers…) représentent désormais 56% des revenus de l’aéroport, contre 44% pour les recettes non aéronautiques (redevances commerciales, parkings, recettes d’exploitation…). L'installation ajoute "Malgré un contexte difficile (franc fort, Brexit, diminution de la clientèle russe et chinoise, travaux dans l’aérogare…), les boutiques et restaurant de la plate-forme résistent bien. L’exercice confirme le décrochage entre les revenus aéronautiques et non aéronautiques, qui met le modèle économique de Genève Aéroport sous pression".



L’entreprise a également consenti des investissements à hauteur de 162 millions de francs.



En 2016, d’une saison à l’autre, Genève a été connectée à quelque 142 destinations desservies par des vols directs réguliers vers 47 pays. L'installation a géré 16 532 691 voyageurs au cours de l'année, soit 4.83% de passagers de plus qu’en 2015.