22 causes (au moins) de mortalité en hôtellerie

Comme pour toute entreprise, l’hôtel est une affaire complexe,. L’hôtelier est un vrai chef d’entreprise et doit avoir une vraie compétence d’entrepreneur. Pourtant, beaucoup ne le comprennent pas ainsi.Savoir décider, trouver des solutions à tout moment, s’appuyer sur une équipe qu’il a choisie et formée pour être des professionnels, savoir déléguer, se remettre sans cesse en question, créer des savoir-faire, s’intéresser à toutes les disciplines de l’hôtellerie (métiers, technique, entretien, commercialisation, marketing, comptabilité, gestion, achats, relations humaines, hygiène, etc.) et trouver ceux qui l’aideront dans sa tâche,… la liste est loin de se fermer là pour l’exploitant talentueux.Or, on constate que le secteur est freiné par de nombreux handicaps professionnels chez les hôteliers, qui sont directement ou indirectement la cause de leur déroute, quand elle a lieu.20) –: on attend des jours meilleurs, voire une hypothétique aide extérieure (subventions, conseils, super-héros,…) qui ne viendra jamais. Ou encore, on se dédouane avec le « on a toujours fait comme ça, donc pourquoi changer ? » associé au « c’est de la faute des autres » (clients radins, para-concurrence, concurrence déloyale, trop de charges obligatoires, trop de réglementations, trop de paperasse…). Le progrès n’est pas au rendez-vous, on se déresponsabilise, on se victimise et c’est le repli sur soi assuré. Avec en conséquence le dépôt de bilan garanti.21) –: l’insuffisance en investissements technologiques (mauvais ou absence de PMS, pas de moteur de réservation en ligne, site Internet peu vendeur, médiocre équipement en Wifi pour les clients, gestion inappropriée des énergie,…) fait perdre en temps, en efficacité et en performance économique.Sans parler des choix inadaptés dans les matériaux et revêtements des chambres, dans le mobilier, dans le matériel, qui peuvent faire s’arracher les cheveux par la suite et s’en mordre les doigts.A cela s’ajoutent la carence en commercialisation ou les mauvais choix marketing, comme déjà expliqué plus haut. Vendre est devenu la clef du succès d’un hôtel. Ne pas commercialiser — ou mal le faire — conduit à sa perte.22) –: il y a des disciplines qui demandent de. On ne s’improvise pas décorateur, il faut se former à développer une bonne commercialisation et un marketing de pointe, manager une équipe s’apprend, créer un web-site attractif demande du métier et des connaissances, …et bien d’autres choses encore qui, en hôtellerie plus qu’ailleurs encore, ne supportent pas le bricolage et l’à-peu-près. Même de repeindre et d’aménager ses chambres.Le «» sur ce registre est une économie de bouts de chandelles. Il mène fatalement à la désillusion et à des clients mécontents.Avec cet esprit faussement économe, les erreurs de conception et de pratiques dans les hôtels sont légion. Ils coûtent très cher après coup, à tout point de vue. De plus, cela rend les hôteliers indisponibles et les occupe à des tâches moins prioritaires que la direction de l’établissement, l’accueil des clients et la commercialisation.Mark WatkinsPrésident-FondateurCopyright — Comité pour la Modernisation de l’Hôtellerie et du Tourisme Français Association indépendante non subventionnée organisée pour favoriser la modernisation et le progrès de l'hôtellerie et du tourisme français6, Rue de Jarente - 75004 Paris