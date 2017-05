3 ministres pour le voyage d'affaires

Avec une équipe resserrée, le secrétariat d'état au tourisme, confié quelques semaines en transit à la fin du mandat précédent, ne fait plus partie des responsabilités annoncées dans la composition du gouvernement.



Peu ou prou, la responsabilité va sûrement se partager entre Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Elisabeth Borne (ancienne présidente de la RATP) nommée ministre des Transports et Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.



Difficile pour l'instant qui va tirer la couverture à soi. Mais il est vrai que le résultat des élections législatives (11 et 18 juin prochains) peut modifier cette répartition et conduire à des précisions.