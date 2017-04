7 mois de prison ferme pour un pilote ivre aux commandes

Le pilote de Sunwing Airlines, retrouvé évanoui et ivre dans le cockpit d'un Boeing 737 a été condamné à 219 jours de prison par le tribunal de première instance de la province de l'Alberta. La justice canadienne lui a également interdit de piloter un appareil pendant une période d'un an après sa sortie de prison.Le navigant d’origine slovaque avait été arrêté le 31 décembre 2016 à l'aéroport de Calgary vers 7h du matin. Les membres de l'équipage du vol Calgary – Cancun avaient prévenu les autorités après avoir remarqué son étrange comportement pendant l'embarquement des 99 passagers.Son taux d'alcoolémie – mesuré 2 heures après son arrestation - était plus de trois fois supérieur à la limite légale autorisée au Canada (0,08%).