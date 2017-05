A Angers, passez au Musée aéronautique

Créé en 1981, le musée baptisé Espace Air Passion porte bien son nom. Implanté depuis septembre 2000 sur la plate-forme aéronautique d’Angers Loire Aéroport, c’est un musée vivant qui expose sur 3.500 m2 des avions, des planeurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, certains très rares, voire uniques au monde. Espace Air Passion a reçu le 6 mars 2013 le label qualité tourisme.La passion, il l’a concrétisée en 2015 en recevant un Diplôme « Phoenix » de la Fédération Aéronautique Internationale pour avoir fait revivre en reconstruisant à partir des plans un planeur historique de la fin des années 1930 qui n’existait plus, l’AVIA 152. Aujourd’hui, l’appareil vole en démonstrations.Le Musée obtient cette fois son label « tourisme éducatif » pour son action envers les jeunes et les scolaires, grâce à l’organisation interne et la présentation des collections, son inventaire, le nombre des pièces originales ou uniques, ou encore les recherches historiques et les archives.