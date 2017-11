Publi-rédactionnel

A.I.D.A. : la nouvelle plate-forme simplifie la gestion et le paiement des voyages d’affaires

Adossée au réseau MasterCard, la carte de paiement virtuel A.I.D.A. prend une nouvelle dimension avec une plateforme de gestion rénovée qui en simplifie l’utilisation et la gestion. Une ère nouvelle s’ouvre pour le paiement virtuel qui devient toujours plus concret.



Complémentaire de la carte logée AirPlus, la carte de paiement virtuel A.I.D.A. permet de générer depuis un ordinateur, à la demande, des numéros de cartes de crédit virtuelles à usage unique. Sa simplicité d’utilisation permet de régler toutes les dépenses réalisées auprès de fournisseurs en vente à distance, que ce soit les réservations d’hôtel, les billets de compagnies aériennes (y compris les low cost) voire les achats indirects et online. Cette solution sécurisée est particulièrement adaptée aux dépenses des voyageurs occasionnels et des prestataires extérieurs qui, pour la plupart, ne possèdent pas de carte affaires. Mais elle convient également à d’autres catégories de dépenses, les achats indirects par exemple ou dans le cadre d’événements MICE.

Une gestion affinée



À chaque numéro de carte virtuelle correspondent des données détaillées sur les prestations réservées – par exemple, le nombre de nuitées et les extras payants comme le petit-déjeuner et le wifi –, le tout étant enrichi de mentions analytiques comme les centres de coûts ou les codes projets. Ce qui facilite d’autant la réconciliation comptable.



Parallèlement, le nouveau tableau de bord offre désormais une visibilité complète des cartes de paiement virtuel en circulation dans l’entreprise. En quelques clics, il est ainsi possible de suivre le statut des cartes (prêtes pour le paiement, approuvées, encore en cours d’approbation ou expirées), ou encore d’accéder à l’historique des paiements effectués avec vos cartes à tout moment.



L’ensemble des transactions est débité du compte logé de l’entreprise et regroupé sur un relevé unique de facturation. Ainsi les entreprises peuvent aller encore plus loin dans leur volonté de centraliser les paiements. Avec un triple avantage : une vision consolidée des dépenses, une meilleure conformité avec la politique voyages en déterminant un choix de fournisseur restreint ; des leviers de négociation plus importants pour les acheteurs ; et enfin, pour tous les collaborateurs, la possibilité de se soustraire à une tâche aussi fastidieuse que chronophage, l’établissement des notes de frais.



Intégrée dans plus de 60 plates-formes de réservation, profitant de partenariats avec Conferma, HRS, Amadeus, Concur, Traveldoo ou KDS, la carte A.I.D.A. bénéficie en outre d’une acceptation mondiale auprès de 36 millions de commerçants partenaires du réseau MasterCard et ce, dans 192 pays en 2017. Elle est ainsi complémentaire de la carte logée AirPlus, qui s’appuie, elle, sur le réseau d’acceptation phare du monde du voyage d’affaires UATP.

A.I.D.A., la sécurité des paiements



Autre la simplicité de gestion, A.I.D.A. est une solution de sécurité pour l’entreprise :



• Les cartes de paiement virtuel ne sont valables que pour un seul achat. Même si le numéro de la carte est volé ou copié, il sera inutilisable.



• Les numéros de carte sont générés de façon électronique pour un montant donné. Au besoin, la carte peut être limitée à un seul prestataire.



• La sécurité des voyageurs grâce à une large couverture assurance voyages. Car, pour toutes les prestations réglées par carte virtuelle A.I.D.A., les voyageurs sont assurés pendant toute la durée de leurs déplacements.