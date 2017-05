A JFK, un hôtel TWA en 2019

La rénovation du terminal TWA de l'aéroport John Fitzgerald Kennedy a commencé avec l'ambition d'en faire un hôtel de luxe au sein même de l'aéroport. Le projet est estimé à 265 millions de dollars ! Il s'agit de réhabiliter totalement l'immeuble classé mais fermé depuis le rachat de TWA par American Airlines en 2001.



Le TWA Flight Center, imaginé par le Finlandais Eero Saarinen, a été inauguré en 1962. Il doit être réinventé par le promoteur MCR Development, qui a remporté un bail de 75 ans. Le mobilier conçu par de grands noms du design comme Charles Eames est reconditionné, les salons emblématiques, l'"Ambassador's Lounge", le "Paris Café" ou le "London Bar", remis en état, tout sera fait pour respecter l'esprit originel, a assuré à l'AFP Kaunteya Chitnis, directeur des acquisitions et du développement au sein de MCR. Même le tableau d'affichage des arrivées et départs sera ré-animé. Et pour parfaire le tout, le personnel de l'hôtel sera habillé d'uniformes proches de ceux de la compagnie. Nostalgie, quand tu nous tiens !