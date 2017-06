A Lyon, silence on tourne !

Le Temps des Lumière

Le prototype n° 1 du Cinématographe de 1894 témoigne des premiers travaux de Louis Lumière sur l’image animée et de ses essais sur des bandes de papier sensibilisé. Déjà, le format est le 35 mm et l’entraînement de la pellicule se fait de façon intermittente. Le Cinématographe Lumière produit en série est une véritable usine à images autonome, réunissant dans un appareil unique pesant moins de 5 kg, les fonctions de caméra, de tireuse de copies et de projecteur.Mais si le cinéma est un art, on a tendance à oublier que les frères lumières sont avant tout des industriels. Leur usine de Lyon-Monplaisir se déploie en 1913 sur 4 hectares et emploie 800 salariés qui produisent plaques de verre, papiers sensibles et produits photochimiques. Appareils, accessoires et pellicules photographiques complèteront par la suite cette production.Le cinéma c’est aussi du commerce. En 1895, Antoine Lumière se charge de l’exploitation commerciale du Cinématographe. Il loue à Paris une salle de billard, le Salon Indien, dans le sous-sol du Grand Café. La séance de l’après-midi est réservée aux invités, subjugués. Certains sont prêts à acheter l’appareil très cher. La séance du soir, publique et payante, n’est pas un franc succès mais le bouche-à-oreille répand rapidement la nouvelle et les séances seront multipliées pour répondre à la demande.C’est toute cette histoire que raconte en détails le musée des Confluences. Au menu, des documents et du matériel historique mais aussi deux documentaires :de Michel Viotte qui retrace le parcours des frères Lumière etd’Eric Rohmer dans lequel Henri Langlois, fondateur-directeur de la Cinémathèque Française et le cinéaste Jean Renoir échangent sur les premiers âges du cinématographe.86 quai PerracheCS 3018069285 Lyon cedex 02HorairesMardi, mercredi et vendredi : de 11h à 19hJeudi : de 11h à 22hSamedi, dimanche et jours fériés : de 10h à 19hFermeture le lundiFermeture des guichets à 18h15 (jeudi à 21h15).TarifsAdulte tarif plein : 9,00 €Adulte à partir de 17h00 : 6,00 €Jeune 18 – 25 ans : 5,00 €