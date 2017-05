A Montréal, ce 17 mai, fêtez le 375ème anniversaire de la ville !

Les voyageurs d'affaires en déplacement à Montréal ne pourront pas manquer ce rendez-vous avec les illuminations de mille feux du pont Jacques-Cartier, le défilé très attendu des Géants, une célébration ludique de l’histoire de la ville avec le parcours Cité Mémoire, le spectacle multimédia poétique sur le fleuve Saint-Laurent avec AVUDO et aussi une expérience lumineuse de toute beauté au cœur de la basilique Notre-Dame avec Aura, de Moment Factory.C'est en mai 1642 qu'une quarantaine de pionniers venus de France ont débarqué sur les rives de ce qui allait devenir Montréal. 375 ans plus tard, la ville est devenue l’une des grandes métropoles cosmopolites, culturelles, industrielles et commerciales d’Amérique du Nord ! Afin de célébrer comme il se doit cet anniversaire, Montréal est à l’honneur tout au long de l’année 2017 et propose plus de 175 événements pour la plupart gratuits (festivals, expositions, spectacles en plein air, films, parades, danses, activités sportives/culturelles/familiales...).