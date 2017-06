A Montréal, faites le cirque en juillet (avec vidéo)

Juste pour rire

Pour la première fois, Montréal va accueillir une nouveauté exceptionnelle : une rencontre avec les arts numériques. Mais ce ne sera pas la seule création de ce qui est considéré comme le rendez vous de toutes les surprises. Outre de nouvelles collaborations avecet le Casino de Montréal, la ville ouvrira grand les bras pour accueillir, dans ses salles, ses rues et ses quartiers, des artistes circassiens d’ici et d’ailleurs, parmi les meilleurs de la planète.Capitale internationale du cirque, la métropole s’éclatera avec des créations en première mondiale, et présentera des spectacles de France, d’Australie et du Canada, mettant le cirque québécois à l’honneur.Les réservations et le programme complet de la fête sont désormais disponible en ligne. Le prix des places débute à 30 $ canadiens.