A San Sebastian, une dégustation chez H. Darroze

Après le grand succès de l'été 2016, la célèbre chef Hélène Darroze, détentrice d'une étoile Michelin pour son restaurant éponyme à Paris et de deux étoiles à Londres pour le restaurant « Hélène Darroze at the Connaught », reprendra pendant 3 mois ses quartiers au Maria Cristina, un hôtel Luxury Collection à Saint-Sébastien.Le restaurant éphémère « Hélène Darroze at Hotel Maria Cristina » rendra hommage à la cuisine du Pays Basque tant appréciée par Hélène en mettant en valeur, pour la deuxième année consécutive, toute une gamme d'ingrédients saisonniers locaux. Le restaurant, pouvant accueillir 50 personnes, sera ouvert du vendredi au dimanche pour le déjeuner, et tous les jours sauf le mardi pour le dîner, du 1 juillet au 15 octobre 2017.Hélène et ses équipes vont proposer le menu du jour élaboré avec des produits et des ingrédients du terroir. Les formules seront à €98 (quatre plats y compris des amuse-bouches et un dessert), €135 (six mets, amuse-bouches et desserts inclus) et €180 (sélection gastronomique de sept créations) HT par personne. Un menu de trois plats sera disponible pour €59 HT par personne pour le déjeuner uniquement.Informations pratiques:Hotel Maria Cristina, Paseo República Argentina, 4, San Sebastian 20004, EspagnePour plus d'information ou une réservation un site dédié: helenedarrozesansebastian.com ou appeler le Maria Cristina au +34-943 437 600.