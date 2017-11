A Schiphol, on prend rendez-vous pour les contrôles

Amsterdam Shiphol est bien décidé à ne plus connaître les difficultés rencontrées à ses contrôles de sécurité au printemps dernier . L'aéroport de la capitale néerlandaise a mis en place de nombreux dispositifs pour fluidifier le transit des passagers. Sa dernière initiative : le Personal Security Pass. Il permet aux voyageurs d'affaires de prendre rendez-vous pour passer les contrôles de sécurité.Ce projet pilote va être mené jusqu'au 11 décembre 2017. Le Personal Security Pass est proposé gratuitement aux passagers prenant des vols pour un pays de l'espace Schengen (à l'exception de ceux d'EasyJet et Ryanair) décollant entre 10h00 et 13h30. Le service peut être réservé entre 4 jours et 1h15 avant le départ.L'accès réservé aux détenteurs d'un Personal Security Pass est situé au Departure Hall 1, au comptoir 1A. L'aéroport précise que les passagers partant du Hall 3 doivent prévoir 10min de marche.Aux contrôles, un agent scanne le QR Code reçu lors de la confirmation de réservation du rendez-vous. Le voyageur d'affaires peut ensuite passer à travers les détecteurs et les scanners en utilisant une porte dédiée.La plate-forme compte gérer 30 passagers toutes les 15 min à travers ce service réservé.Les voyageurs d'affaires peuvent prendre rendez-vous via ce site ou l'application de Schiphol Airport