A Séoul-Incheon, Korean Air et Air France emménageront dans le nouveau T2 le 18 janvier

Les voyageurs d'affaires vont devoir revoir leurs habitudes sur l'aéroport de Séoul Inchéon. Korean Air déménagera ses opérations du T1 au nouveau T2, dès son ouverture le 18 janvier 2018. Ses partenaires Delta Air Lines, Air France et KLM feront de même.Avec les nouvelles technologies de la plate-forme, les 4 membres de l'alliance assurent pouvoir garantir à leurs clients "Par ailleurs, la compagnie sud-coréenne va y accroître le nombre de bornes d’auto-enregistrement et de dépose-bagages. La mise en place de nouveaux appareils de détection/filtrage va permettre également de réduire de 20 minutes le temps nécessaire aux formalités d’enregistrement, d’immigration et de correspondance, comparé au Terminal 1.Korean Air accueillera ses passagers de Première Classe dans un tout nouveau salon d’enregistrement "Premium check-in Lounge" conçu comme un véritable service de conciergerie haut de gamme, offrant enregistrement, gestion des bagages, informations concernant l’immigration, et même cocktails d’accueil.Les passagers de Classe Affaires Prestige Class, les Million Miler et Morning Calm Premium seront quant à eux accueillis aux comptoirs d’enregistrement "Premium Check-in".Un luxueux salon de seulement 30 places sera réservé aux passagers de Première ; deux autres lounges, l’un de 400 places et l’autre de 200, accueilleront les voyageurs de Prestige Class. De plus, un autre salon sera exclusivement dédié aux "high milers" de Korean Air, dont les Million Miler et les Morning Calm Premium.Le T2 a été imaginé pour être respectueux de l'environnement. L'éclairage, la ventilation naturelle et les énergies renouvelables permettront d'économiser environ 40% d'énergie par rapport au T1. En outre, de grands jardins intérieurs offriront des espaces de détente aux usagers de l'aéroport.Parmi les autres nouveautés du bâtiment, des espaces de repos pour les passagers qui veulent se relaxer pendant quelques heures durant leur correspondance ; un observatoire pour admirer pistes et avions, ainsi qu’une grande salle de spectacles le Great Hall, conçue pour accueillir différents types de représentations culturelles.Le service basé sur la localisation fonctionnera avec les smartphones des passagers afin de leur fournir des informations pratiques en fonction de leur position en temps réel. Lorsque, par exemple, un passager se trouve à proximité de la porte d'embarquement, des informations s'affichent automatiquement sur son téléphone, telles que la carte d'embarquement, l'emplacement du Salon, le temps de vol, etc.