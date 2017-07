A Toronto, le Windsor Arms est un havre de tranquillité dans une ville qui bouge

Implanté dans le quartier des affaires, le Windsor Arms est un mélange réussi de tradition britannique mâtinée d’un sens aigü de l’accueil. Une vision très canadienne du "ici comme à la maison". La taille même de l’hôtel, 28 suites avec au minimum 51 m², réparties sur 3 étages à peine, donne le ton. Un majordome s’occupe des clients, range les valises, cire les chaussures… Bref de quoi se consacrer uniquement à son travail à [Toronto]urlblank:http://www.deplacementspros.com/Toronto-le-sens-multiculturel-du-business_a3899.html .



L’équipement de la chambre est simplifié mais complet : machine à café, bureau de bonne taille et à la bonne hauteur pour travailler, wifi et télévision à écran plat viennent agrémenter le séjour sans oublier un désuet "valet de chambre" qui se révèle pratique à l’usage. Clin d’œil étonnant, chaque suite dispose d’un instrument de musique, harpe par ci, piano par-là, guitare pour la plupart des chambres. De quoi donner des envies aux musiciens amateurs. Les salles de bain sont généreusement surdimensionnées avec des sols en marbre, des baignoires profondes avec douche séparée.

Côté détails, tout a été pensé pour le confort pratique du voyageur : une station d'accueil pour iPod, des panneaux de commandes installés au chevet du lit, une machine Nespresso. La plupart des suites disposent d'un salon séparé avec un canapé qui se transforme en un vrai lit double.



Comme souvent, un soin est apporté au bien-être physique de l’hôte, avec un spa et une salle de fitness. Ici, on en fait plus avec l’une des seules trois caves de sel qui existent au Canada. Le principe ? Une cave de détente constituée du sol au plafond de murs de sel. L’inhalation de l'air salin, naturellement gorgé d'oligo-éléments, d'ions négatifs, de sels minéraux et débarrassé de toute pollution, procure des bienfaits sensibles sur les voies respiratoires, efface le sentiment de fatigue et de stress. Les effets sont quasiment immédiats avec un retour au calme et une meilleure maîtrise des émotions. L’hôtel dispose d’une très agréable salle de fitness que l’on peut fréquenter avec un coach spécialisé (compter 100$* de l’heure).