A l'aéroport de Genève, EasyJet nettement devant Swiss

Dans leur présentation des résultats, les autorités aéroportuaires détaillent les chiffres : 56% des revenus 2016 de l’aéroport avec les recettes aéronautiques (redevances atterrissages, redevances passagers…), contre 44% pour les recettes non aéronautiques (redevances commerciales, parkings, recettes d’exploitation…).



Les principales compagnies actives sur la plate-forme sont easyJet (43,6%), SWISS (14,4%), British Airways (5%), Air France (4,4%), Lufthansa (2,9%), KLM (2,6%), Iberia (2,1%), Brussels Airlines (2%), TAP (2%), et Emirates (1,5%).



Les cinq destinations les plus prisées sont Londres (2'432’861 passagers), Paris (1'029'054), Amsterdam (663'199), Barcelone (663’673) et Porto (614'916). Pour mémoire, quelques 16, 532 691 millions de passagers ont été accueillis à l’aéroport de Genève en 2016, soit 4.83% de plus qu’en 2015.



Téléchargez le rapport complet