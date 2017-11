A quoi ressemble le séminaire idéal ?

Plus de 8 salariés sur 10 ont déjà participé à un séminaire, selon la nouvelle étude de Bird Office. En revanche, ils n'aiment pas les plans "galère". 90% déclarent qu’une bonne organisation est primordiale pour susciter l’adhésion.



Mais il semble que les rencontres ratées soient rares. 90% des 1030 personnes interrogées se disent satisfaites des événements organisés dans leur entreprise. Les sondés pensent également que le but de ce rendez-vous est de souder les équipes ainsi que de mettre en avant sa stratégie ou encore les objectifs atteints et ceux à venir.



Les séminaires ne sont pas de tout repos. 45% des interrogés disent s’investir à fond dans toutes les activités et 50% affirment écouter avec attention les discours de la direction.



Une grande partie, 72% des personnes interrogées, déclarent profiter du séminaire pour discuter et échanger avec tout le monde, l'événement étant pour eux l’opportunité de rencontrer de nouveaux collègues. Des réponses très studieuses !



Heureusement, une minorité assume et reconnaît profiter pleinement de ces soirées, de la nourriture et de l’alcool à disposition.



Originalité et activités

Le cadre de rêve pour un séminaire, selon les personnes interrogées, est un lieu atypique qui les surprendra dès leur arrivée sur place. Certains n’ont pas peur de revêtir une tenue de ski devant les collègues puisque la montagne est la destination préférée des participants suivi par le séminaire dans un château.



Cependant le lieu n’arrive qu’en troisième position des points clés d’un séminaire réussi, le premier étant l’organisation et le second l’originalité des activités. Les activités ludiques sont celles qui motivent le plus les participants (63%). La seconde place est remportée par les activités sportives que 52% apprécient. Les sportifs du dimanche préféreront jouer les Chefs durant une activité culinaire et prendre des calories plutôt que d’en perdre (40%).



Par contre, le karaoké est loin de faire l'unanimité. Il arrive presque en dernière position du tableau des activités préférées avec 10%.



Pour finir, pour être efficace selon les sondés, le séminaire ne doit pas excéder deux jours et doit comprendre moins de 50 personnes.