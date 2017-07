ADP se fait plus international

"Son ambition est de déployer l'ensemble des expertises et des innovations du Groupe ADP, qui est au service de plus de 245 millions de passagers et de 26 aéroports dans le monde. Les trois grandes activités du groupe à l'international sont désormais placées sous un même pilotage : investissement, opérations aéroportuaires et ingénierie-innovation".

"Grâce au renforcement de son partenariat avec le Groupe TAV Airports et sa nouvelle organisation internationale, le Groupe ADP est aujourd'hui en mesure de mieux saisir de nouvelles opportunités de croissance et d'optimiser la gestion de son portefeuille de participations à l'étranger"

Le Groupe ADP a regroupé la gestion de ses activités internationales sous une même entité, baptisée ADP International. Cette structure réunit les équipes d'ADP Management et d'ADP Ingénierie. ADP International, filiale à 100% d'Aéroports de Paris, est ainsi en charge de l'ensemble du périmètre international du Groupe, y compris le suivi des participations dans TAV Airports et Schiphol Group. La holding précise dans son communiqué :ADP International disposera de deux bureaux régionaux à New-York pour la Zone Amériques et à Hong-Kong pour la Zone Asie. Un renforcement des équipes dédiées à l'international accompagne cette évolution. ["L'objectif de cette nouvelle organisation est le déploiement d'une offre intégrée et d'une expertise sectorielle renforcée, avec une plus grande proximité avec les clients. Elle permettra d'apporter un relais de croissance essentiel, pour l'atteinte des objectifs de création de valeur définis par le Plan Stratégique du Groupe ADP, Connect 2020". ]iEdward Arkwright, Directeur Général exécutif d'Aéroports de Paris SA – Groupe ADP, est nommé Président du Conseil d'Administration d'ADP International.L'équipe de direction d'ADP International est composée d'Antonin Beurrier, Directeur Général ; Fernando Echegaray, Directeur des Opérations ; Gratien Maire, Directeur Général d'ADP Ingénierie ; Jacques Follain, Directeur délégué ; David Olivier Tarac, Directeur de la Zone Amériques ; Julien Coffinier, Directeur de la Zone Asie et Serkan Kaptan, Directeur de la Zone Afrique-Moyen Orient.Aéroports de Paris a par ailleurs finalisé le processus d'acquisition via sa filiale Tank ÖWA alpha GmbH, de l'intégralité des titres détenus par Akfen Holding dans TAV Havalimanları Holding soit 8,12 % des titres de TAV Airports pour un montant de 160 millions de dollars américains, soit 140 millions d'euros.Un accord avait été signé à cet effet l e 9 juin 2017. Les conditions suspensives ayant été levées, le transfert des titres a eu lieu le 7 juillet 2017. TAV Airports est consolidé intégralement dans les comptes d'ADP à partir du 1er juillet 2017.Désormais, le Groupe ADP détient 46,12 % du capital de TAV Airports. Sani Şener conserve ses fonctions de Directeur Général de TAV Airports. Edward Arkwright devient Président du Conseil d'administration de TAV Airports.Dans le même temps, le processus de cession de la participation du Groupe ADP de 49 % dans la société TAV Investment à Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret et Tepe İnşaat Sanayi, se poursuit normalement, pour un montant de 9 millions d'euros.a conclu Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP.