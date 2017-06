ADP veut prendre le contrôle de 14 aéroports

Le Groupe ADP qui détient actuellement 38% de TAV Airports va - par l'acquisition prévue - acheter 8,12% des titres du gestionnaire d'aéroports turc pour un montant de 160 millions de dollars américains. La transaction valorise TAV Havalimanları Holding à environ 2,0 milliards de dollars, soit 19,2 livres turques par action.



Ce projet d'acquisition renforcera l'implication du Groupe ADP dans la société, avec une participation portée à 46,12% du capital de TAV Airports. Le communiqué ajoute que Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. et Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret A.Ş., deux des principaux actionnaires fondateurs, ont exprimé leur soutien envers cette opération.



Dans le même temps, le Groupe ADP va également céder sa participation de 49% dans la société TAV Investment, maison-mère de TAV Yatırım Holding A.Ş. ("TAV Construction"), à Sera Yapi Endustrisi ve Ticaret A.Ş. et Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. pour un montant de 9 millions d'euros.



Le Groupe ADP estime qu'il "déploie ainsi sa stratégie internationale, d'une part, en renforçant son implication dans le groupe aéroportuaire TAV Airports en tant qu'actionnaire de premier plan et, d'autre part, en recentrant ses activités sur son cœur de métier, avec la cession de sa participation dans TAV Construction".



A l'issue de la conclusion de cette transaction attendue à l'été 2017, le Groupe ADP consolidera par intégration globale dans ses comptes le groupe TAV Airports.



Les accords d'achat d'actions restent soumis aux approbations réglementaires.



A l'issue de cette transaction, Dr. M. Sani Şener conservera ses fonctions de Directeur Général de TAV Airports. La nomination d'Edward Arkwright au poste de Président du Conseil d'administration de TAV Airports sera proposée à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.



Le conseil d'administration de TAV Airports restera composé d'un total de 11 membres, avec 5 membres nommés par le Groupe ADP, 1 membre pour lequel Tepe a le droit de proposer un candidat, 1 membre pour lequel Sera a le droit de proposer un candidat et 4 administrateurs indépendants proposés par le Comité des Nominations au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires.