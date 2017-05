ALD Automotive digitalise son assistance aux conducteurs

Avec le nouveau service, intégré sans surcoût à la prestation d’assistance, le conducteur sera en mesure de solliciter en ligne, les services d'une dépanneuse et de suivre sa progression en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité s’intègre dans l'écosystème digital d’ALD Automotive lancé l’année dernière.



Aucune installation d’application n’est nécessaire. Le collaborateur appelle le numéro de téléphone d’assistance habituel, puis reçoit instantanément un SMS contenant un lien sécurisé et personnalisé lui permettant d’accéder au site web. Il n’a plus qu’à se laisser guider pour commander sa dépanneuse.



“Intervenir avec rapidité et efficacité auprès des personnes immobilisées a toujours été notre fer de lance. Le service d’assistance en ligne proposé avec ALD Automotive répond à cet enjeux. Il facilite la vie des conducteurs ayant un contrat de location longue durée en leurs donnant à la fois les moyens d’agir et une visibilité en temps réel sur toutes les étapes de leur assistance. Un accompagnement rassurant pour un client immobilisé au bord de la route” , explique Bénédicte Eliade Directeur Partenariats Professionnels de l’Automobile - Europ Assistance