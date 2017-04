AccorHotels : une chiffre d'affaires en hausse de 7,4% au 1er trimestre

Le chiffre d'affaires d'AccorHôtels a atteint 425 millions d’euros au premier trimestre 2017. Cela représente une progression de 7,4% en données comparables. Les effets de change ont un impact positif de 6 millions d’euros, principalement dû au réal brésilien (+8,2M€) et au dollar australien (+4,3M€). Le groupe hôtelier affiche également un RevPAR global en croissance de 5%.



En France et en Suisse, le chiffre d’affaires est en repli de 0,6% en données comparables. Ce recul est notamment lié à un jour d’activité en moins, et à la conversion d’une soixantaine d’hôtels de Grape Hospitality en Franchise en juin 2016. Cependant, le RevPAR est en nette progression (+5,0%), porté par un taux d’occupation en hausse de 2,7 points et des prix stables.



De plus, la croissance la plus forte est observée à Paris, notamment sur les séjours de loisirs (+9%) tandis que les séjours d’affaires augmentent de 5%.



De son côté, l’activité en province a bénéficié de la Coupe du monde de Handball et d’un calendrier d’événements porteur.



L’Europe affiche une forte progression de chiffre d’affaires (+8,4% à pcc), soutenue par un RevPAR en croissance de 7,4% tous segments confondus.



Ainsi, l’activité reste très solide au Royaume-Uni (+9,2%), qui profite de la dépréciation de la livre sterling. L'entreprise ajoute "A Londres, la reprise de la clientèle de loisirs est matérielle, qu’elle soit locale ou internationale, avec une très nette progression des voyageurs venus d’Asie et d’Amérique du Nord. Dans le même temps, l’activité Affaires reste très solide".



Le RevPAR en Allemagne s’accroît de 7,1%, grâce notamment un calendrier de foires porteur au premier trimestre. Le RevPAR en Europe de l’Est ressort en croissance de 9,4%, profitant d’une économie en plein développement dans toutes les régions de la zone et des rénovations réalisées en 2016.



La péninsule ibérique poursuit sa reprise, et continue d’enregistrer de forts niveaux d’activité, avec une croissance du RevPAR de 11,4%.



La région Moyen-Orient Afrique affiche une progression de 1,9% de son chiffre d’affaires, avec des situations contrastées entre le Maroc et Dubaï, très solides, et des marchés plus difficiles comme les Émirats, l’Arabie Saoudite, l’Angola ou l’Algérie, pays sensibles aux cours du pétrole.



L’activité en Asie Pacifique a grimpé de 10,6%, soutenue par le segment Luxe (RevPAR +6,4%), et par un développement toujours rapide.



L’Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes reste solide malgré le recul notable des arrivées de touristes étrangers dans les grandes métropoles des États-Unis. Le RevPAR de la région a ainsi augmenté de 3,6%. La progression de 0,1% en données comparables du chiffre d’affaires n’intègre pas Fairmont, mais exclusivement les hôtels inclus dans le Groupe au T1 2016, plus exposés à des marchés comme New-York ou Miami.



En revanche, la situation reste difficile en Amérique du Sud, et plus précisément au Brésil. Le chiffre d’affaires de la région est en repli de 10,6%, avec une situation particulièrement difficile à Rio (RevPAR en baisse de 32% dans la ville), qui souffre des surcapacités générées par les Jeux Olympiques, et d’un environnement socio-économique dégradé.



Au premier trimestre, AccorHotels a ouvert 35 nouveaux hôtels, représentant plus de 7 000 chambres. A fin mars 2017, le pipeline du Groupe comprend 951 hôtels et 176 000 chambres, dont 82% dans les marchés émergents, et 45% en Asie Pacifique.



Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels, a expliqué "Les tendances observées au cours du premier trimestre dans la grande majorité des régions reflètent un environnement porteur pour l’hôtellerie. Cela est notamment le cas sur nos trois marchés principaux : la France, l’Europe et la région Asie Pacifique. Dans le même temps, les nouvelles activités réalisent de bonnes performances, grâce notamment au soutien d’AccorHotels. Parallèlement, le Groupe poursuit sa croissance, son ouverture vers de nouveaux métiers, et son leadership dans le luxe avec de nombreuses acquisitions créatrices de valeur : Rixos et BHG dans l’hôtellerie, Availpro, Potel & Chabot et VeryChic dans les nouveaux métiers. Enfin, le processus de filialisation d’AccorInvest suit son cours ; AccorHotels est donc parfaitement en ligne avec ses objectifs 2017" .