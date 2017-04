AccorHotels devient l'un des leaders de solutions digitales pour l'hôtellerie

De la consolidation de ces deux grands acteurs, émane aujourd’hui le leader européen des services digitaux pour l’hôtellerie indépendante, classé au 3ème rang mondial de son secteur

"Dans un marché en pleine croissance et fortement concurrentiel, ce rapprochement permettra aux hôteliers, de plus en plus demandeurs de solutions d’aide à la décision, d’accéder à un ensemble d’outils de pilotage et de services d’accompagnement permettant d’optimiser leur distribution en ligne et d’accroître leur chiffre d’affaires"

Quelques jours après avoir annoncé l'acquisition de Travel Key et VeryChic AccorHotels jette cette fois son dévolu sur la société Availpro. Créée en 200, cette société se positionne comme un des principaux fournisseurs européens de solutions digitales, avec plus de 6.500 établissements clients.Le communiqué explique "". Il ajouteLa solution de chanel management, qui propose notamment un mode de gestion innovant, et les différents logiciels développés par Availpro viendront compléter les produits et services proposés aux hôteliers par Fastbooking.