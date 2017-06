AccorHotels, partenaire de vos séminaires avec son site dédié MonMeeting.com

A nouveau visage, nouveaux services et nouvelles sources d'inspiration.



Les combinaisons MonMeeting.com sont infinies, alors laissez-vous guider !



- Nouveau moteur de recherche géolocalisé plus riche : capacité réunion, promotion en cours, type de meeting…

- Affichage enrichi des informations meeting de chaque hôtel

- Lancement d’une nouvelle galerie Mes inspirations pour mettre en avant espaces et mises en scène de nos hôtels, idées de réunion originales…

- L’enrichissement de la rubrique Mes conseils avec chaque mois un reportage hôtel et des articles proposant conseils, nouvelles tendances, innovations...

- Nouvelle rubrique Mes Destinations avec sur chacune de ces grandes villes : points forts, offres meeting, implantation géolocalisée de nos hôtels et demain nos points d’entrée congrès…

- Sans oublier, les rubriques Mes Evénements et Mes Bons Plans pour bénéficier de conseils et de meilleurs offres.



A vous de choisir votre expérience MonMeeting !



Faites votre demande de devis pour vos séminaires, incentives, conventions, comités de direction, réunion co-working, journées réunion… rapidement :