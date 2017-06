Publi-rédactionnel

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable



AccorHotels simplifie la gestion hôtelière des entreprises

Créée en 2015, la solution AccorHotels Business Solution évolue pour devenir le SBT hôtelier de l’entreprise en intégrant le reporting mensuel, la facturation centralisée et en évitant les avances de frais des collaborateurs. Un outil clé en mains.







Comment ça marche ?



AccorHotels Business Solution permet d’accéder au stock de chambres de plus de 3 000 établissement. Réservation, paiement, facturation, reporting, toute l’activité hôtelière est centralisée, aidant ainsi les entreprises à gérer la dépense. Le budget hôtels est en outre optimisé, l’utilisation de la solution permettant d’accéder à une réduction allant jusqu’à 10% du prix de la nuitée.



Le paramétrage du compte ouvre les accès aux collaborateurs et permet de définir la politique voyages en termes de budget ou de catégorie d’hôtels en fonction du statut de chacun. Les critères ne sont pas pour autant bloquants si une opération spéciale sature toutes les chambres de la ville. Mais le collaborateur et le gestionnaire du compte sont immédiatement informés qu’ils sortent des consignes de l’entreprise. Une assistance téléphonique permet aux acheteurs ou travel managers d’être accompagnés pour le paramétrage du compte. Le SBT permet d’accéder aux tarifs négociés de l’entreprise, comme un SBT classique.



La facturation mensuelle est centralisée, évitant aux collaborateurs de faire l’avance de frais, y compris pour le petit déjeuner qui peut être intégré sur la plupart des établissements. La taxe de séjour est également incluse, permettant aux entreprises de simplifier la vie de leurs collaborateurs qui n’ont plus à faire de note de frais.



Le reporting établit qui a séjourné où, avec la possibilité de regrouper les collaborateurs par équipe ou par projet, permettant ainsi une analyse fine des données.



En option, la centralisation du paiement donne tout son sens à la solution. Pour en bénéficier, l’entreprise doit avoir deux ans d’existence avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros et une dépense hôtelière annuelle de 15 000€.



L’offre AccorHotels Business Solutions est compatible avec la carte Business Plus dédiée aux voyageurs fréquents. L’adhésion – gratuite – au programme

Une solution simple, complète et accessible, voici ce qui caractérise AccorHotels Business Solution (AHBS), un outil pratique qui centralise toute la gestion hôtelière de l’entreprise, facturation et reporting inclus. L’adhésion de l’entreprise est gratuite et permet en quelques clics de créer un compte qui devient immédiatement le SBT hôtelier. Via des profils, il permet d’accéder à plus de 3 000 hôtels dans 92 pays en allégeant à la fois l’administratif de l’entreprise et celui du collaborateur qui n’a plus à faire aucune avance donc de note de frais.AccorHotels Business Solution permet d’accéder au stock de chambres de plus de 3 000 établissement. Réservation, paiement, facturation, reporting, toute l’activité hôtelière est centralisée, aidant ainsi les entreprises à gérer la dépense. Le budget hôtels est en outre optimisé, l’utilisation de la solution permettant d’accéder àallant jusqu’à 10% du prix de la nuitée.Le paramétrage du compte ouvre les accès aux collaborateurs et permet deen termes de budget ou de catégorie d’hôtels en fonction du statut de chacun. Les critères ne sont pas pour autant bloquants si une opération spéciale sature toutes les chambres de la ville. Mais le collaborateur et le gestionnaire du compte sont immédiatement informés qu’ils sortent des consignes de l’entreprise. Une assistance téléphonique permet aux acheteurs ou travel managers d’être accompagnés pour le paramétrage du compte. Le SBT permet d’accéder aux tarifs négociés de l’entreprise, comme un SBT classique.est centralisée, évitant aux collaborateurs de faire l’avance de frais, y compris pour le petit déjeuner qui peut être intégré sur la plupart des établissements. La taxe de séjour est également incluse, permettant aux entreprises de simplifier la vie de leurs collaborateurs qui n’ont plus à faire de note de frais.établit qui a séjourné où, avec la possibilité de regrouper les collaborateurs par équipe ou par projet, permettant ainsi une analyse fine des données.En option, ladonne tout son sens à la solution. Pour en bénéficier, l’entreprise doit avoir deux ans d’existence avec un chiffre d’affaires d’un million d’euros et une dépense hôtelière annuelle de 15 000€.L’offre AccorHotels Business Solutions est compatible avec la carte Business Plus dédiée aux voyageurs fréquents. L’adhésion – gratuite – au programme Le Club AccorHotels permet également aux collaborateurs de jouer la fidélité en cumulant des points à chaque réservation.