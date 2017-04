Account Management Support H/F

Rattaché au responsable de ventes des comptes régionaux, l'Account Manager Support (comptes régionaux et nationaux) travaillera en étroite collaboration avec les gestionnaires de comptes de terrain sur un portefeuille de comptes de petite et moyenne taille. Son objectif consistera à atteindre des cibles et des résultats dans les domaines suivants :- Fournir une assistance téléphonique aux clients en cas de demandes commerciales et de réclamations- Assurer le suivi commercial interne des gestionnaires de comptes de terrain- Garantir la fidélisation de la clientèle et éviter la perte de clients- Gérer les éventuels conflits avec les clients- Coordonner les actions avec les équipes en contact avec les clients et les autres équipes pour assurer la satisfaction de la clientèle- Vendre la valeur ajoutée Egencia aux clients existants- Saisir toutes les activités dans l'outil de gestion de la relation client (Salesforce)Vous devez parler couramment français, et une bonne maîtrise de l'anglais serait un avantage.Vous ferez vos preuves dans la gestion d'un portefeuille de PME clientes et dans l'utilisation d'un outil de gestion de la relation client (de préférence Salesforce.com). Vous aurez de bonnes compétences en matière d'organisation et de communication écrite et orale.Vous savez travailler en équipe en vous concentrant sur les résultats. Vous avez l'esprit commercial et vous serez capable de vous adapter rapidement.Une précédente expérience du service clients, des ventes internes ou du télémarketing serait un plus.Une excellente maîtrise de Microsoft Excel est requise.Poste ouvert aux personnes reconnues travailleurs handicapésWho are we?We believe in being Different. We seek new ideas, different ways of thinking, diverse backgrounds and approaches, because averages can lie and sameness is dangerous. Because of this belief, our norms aren't rules or universal at all corners of our company. But they are important to our identity and how we work together. Like our company, these norms will evolve.We Lead Humbly. Our leaders serve their teams. None of us has all of the answers, but we are curious and we are always looking to learn. Though our leaders take their responsibilities to our business and their teams incredibly seriously, they never take themselves too seriously.We are Transparent. We communicate openly and honestly, at all levels, upwards, sideways and downwards. We surface difficult issues quickly, we act, we learn.We organize for Speed. We seek to gather data as fast as possible, and move. Speed allows us to make mistakes and constantly improve.We believe in the Scientific Method. Everyone’s ideas are equal in the face of hard data. We use data to guide but not define our actions.We act as One Team. We look to optimize for the greater good, not just our own, or even our own teams' interests. We are actively interested in the success of others.Lieu de travail : Paris-la-DéfenseDéplacements fréquents ? : NonLes réponses doivent être formulées sur ce lien