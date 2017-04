Account Manager H/F

Etre responsable de la maîtrise d’œuvre et de l’exécution contractuelle sur un portefeuille diversifié de clients entreprises..Véritable chef de projet, fédérer plusieurs services de l’agence pour délivrer le meilleur service adapté au besoin des clients confiés.Force de proposition et de conseil, convaincre de la plus-value de nos produits dans une approche upselling / crosselling.Développement du portefeuille confié et fidélisation client Intervenir sur toute la chaîne de valeur de l’achat voyage pour le compte de nos clients grands comptes, les piloter et conseiller sur l’optimisation de leurs dépenses et modes opératoires.Implémentation et déploiement des solutions proposées Analyse du budget voyages et optimisation de la politique voyages Analyse et Organisation du suivi : reporting et des revues de comptes périodiques +contrôle de la qualité de service et des SLA Coordination avec les équipes opérationnelles et supportsBonne connaissance du marché des voyages d’affaires et des besoins des entreprises.Sensibilité et acuité du secteur et notamment sur ses outils technologiques.Esprit d’équipe, bon relationnel et approche combinant pédagogie, pragmatisme et sens du résultat.Force de Proposition motivée par une bonne capacité d’analyse et de synthèse.Capacité à adopter des solutions innovantes, à faire évoluer, à faire changer Bonne présentation, capacité d’expression à l’écrit et à l’oral pour traiter avec des interlocuteurs de haut niveau dans un rôle de conseil Dynamique, fiable, intègre et engagé(e). .Titulaire d’un diplôme BAC+3 minimum - 3 ans d’expérience minimum à un poste équivalent - idéalement au sein d'une TMC.L’anglais est impératif et une autre langue serait un plusUn poste complet à responsabilités.Salaire annuel fixe sur 13 mois +plan de participation et primes d’objectifs- Mutuelle + prévoyance + 13 jours de RTT + 17 Tickets restaurant/mois + PEE - .Lieu de travail : PARISInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? :Les réponses doivent être formulées par mail à : RECRUTEMENT@b-ressource.com