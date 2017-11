Account Manager (junior)

Dès la signature du contrat avec le service commercial, vous serez l’interlocuteur principal dans la relation avec le client : responsable d’un portefeuille client, vous travaillerez en étroite collaboration avec le service opérationnel et le service implémentation.Vous êtes chargé(e) de fidéliser, accompagner et assurer le suivi de la relation avec le client.- Préparation de Business Review : analyse des statistiques voyages et préconisations- Gestion et alimentation du CRM- Force de proposition d’offres commerciales personnalisées et adaptées aux besoins du client en lien avec le service marketing- Présentation des nouveautés auprès des clients- Aide à la relation fournisseurs- Gestion du renouvellement des appels d’offre- Gestion du développement du compte- Suivi de la rentabilité de son portefeuille clientConnaissance de l’industrie du tourisme et des voyages (fournisseurs, outils technologiques, nouvelles tendances…) Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, power-point)Lieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : rh@jancarthier.fr