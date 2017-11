Admirer le Festival des Lumières à San Francisco

Pour la 5ème année consécutive, San Francisco fait la part belle à la culture et à l’art avec son Festival des Lumières qui illumine la ville grâce à de nombreuses installations et animations artistiques réparties dans seize quartiers, jusqu’à début janvier 2018. Imaginées par des artistes américains et internationaux de renom, ces créations lumineuses respectueuses de l’environnement mettent en avant la création et l’innovation dont San Francisco fait preuve.Parmi les œuvres, l’illumination du pont qui relie San Francisco à Oakland en passant par Treasure Island, intitulée The Bay lights est l’attraction phare du festival. Visible à partir du quartier de l’Embarcadero, entre le Ferry Building et le Pier 33, l’installation imaginée par Leo Villareal a nécessité 25 000 leds de couleur blanche sur une hauteur de 152m et sur près de 3km de long.Autre œuvre d’art remarquable dans le Golden Gate Park baptisée “Photosynthesis: love for all seasons” qui illumine le Conservatory of Flowers, un jardin botanique qui rassemble et conserve une collection de plantes rares et exotiques. Le bâtiment construit en 1878 a été inscrit au registre des bâtiments historiques en 1971. Cette illumination célèbre le 50ème anniversaire du « Summer of Love » et met en scène de manière élégante l’automne, l’hiver et le printemps avec des motifs inspirés de feuillage et de fleurs tropicales symbolisant la magie et la force régénératrice de la nature.