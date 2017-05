Aegean a repensé sa politique bagages. Si les dimensions et poids autorisés des valises n'ont pas changé, depuis le 5 mai 2017 les tarifs sont moins élevés lorsqu'ils sont réservés à l'avance. Le voyageur d'affaires peut économiser jusqu'à 70% sur les tarifs aéroports.L'achat de franchise bagage est possible via le site www.aegeanair.com ou en GDS par l'émission d'EMD.