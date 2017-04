Aéroport d'Austin (USA) : les voyageurs d'affaires peuvent attendre leur vol en terrasse

L'aéroport d'Austin a fini son agrandissement. Le Terminal Sud, bâtiment de près de 2800m², accueille les passagers de la compagnie Allegiant depuis le 13 avril 2017. D'autres transporteurs comme Sun Country Airlines et ViaAir s'installeront dans ce terminal plus tard cet été.L'édifice dont la décoration s'inspire du milieu du 20ème siècle, n'est pas relié au Austin-Bergstrom International Airport. Il a une entrée propre ainsi qu'un parking. Il dispose également de 3 portes d'embarquement, du wifi gratuit, et de points de restauration vendant des sandwichs, boissons et autres snacks à emporter. Les voyageurs d'affaires trouveront aussi des prises et des ports usb à disposition après la sécurité pour recharger leurs appareils électroniques.Par ailleurs, il est possible d'attendre son vol en bronzant au soleil. La salle d'embarquement dispose d'une terrasse extérieure. Un food truck y sera installé pour les gourmands.