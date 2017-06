Aéroport de Bordeaux : +6,1% en mai

Les vols internationaux de l'aéroport de Bordeaux poursuivent leurs développements avec un trafic en forte croissance à +12,8% et 295.000 passagers. Les dessertes méditerranéennes sont largement plébiscitées par les passagers : Dubrovnik +41,4%, Palerme +31,4%, Pise +25,4%, Tunis +23,7%, Tenerife +20,6%, Palma +16,2%, Héraklion +12,7% ou encore Athènes +11,4%. La région de l'Europe du nord et de l'Est n'est pas en reste : Charleroi +23,4%, Prague +23%, Bristol +20,4%, Berlin +11,2% et Édimbourg +9,7%.



A noter aussi, les beaux débuts de saison pour Montréal avec Air Transat (+15,5%) ou les destinations de Norwegian Oslo et Stockholm, respectivement 2100 et 2000 passagers mensuels.



Le trafic des hubs internationaux maintient sa forte progression : Madrid boostée par l'arrivée de Volotea en avril en complément d'Iberia et Iberia Express enregistre +57,9%, Bruxelles (Brussels Airlines, easyJet) +20,1%, Barcelone (easyJet et Vueling) +11,4%, Lisbonne (easyJet, TAP) +19% et Paris Charles-de-Gaulle +2%.



Le trafic domestique reste stable (+0,7%) et 270.000 voyageurs transportés. La Corse affiche une croissance de +14,7% en mai et 13.500 passagers. Les grandes villes françaises se portent bien également : Strasbourg (+24,4%), Marseille (+10%), Lille (+4,1%) ou Nice (+3,4%). Paris Orly, desservi par Hop! Air France, marque un recul de -6,3% en raison des nombreux délestages de vols des 3 ponts de mai.



Le trafic des compagnies low-cost reste en forte en croissance avec +14,9% et 287.500 clients. Il passe la barre symbolique du million de passagers depuis début 2017. Volotea marque une des plus belles progressions de trafic (+21%), renforcée par le lancement de ses nouvelles lignes vers Malte, Madrid et Santorin.