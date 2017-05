Aéroport de Bordeaux : +7,8% en avril

L'aéroport de Bordeaux enregistre une croissance de +17,4% de croissance sur son segment international en avril, soit 269.123 passagers. Cette activité a été dopée par les vacances du printemps à la fois dans la région et dans d'autres pays d'Europe.



L'Europe du nord présente de très bons résultats : Bristol +31,5%, Charleroi +30%, Berlin +22,9%, Birmingham +20,3%. La Méditerranée continue de séduire au départ de Bordeaux : Split (+59%), Tenerife (+48%), Tunis (+36%), Palma (+32,1%), Dubrovnik (+22,9%), Héraklion (+20%). La péninsule ibérique attire : Madrid (+65%) opéré pour la première année par trois compagnies - Iberia, Ibéria Express, Volotea -, suivi de Palma (+32,1%), Barcelone (+30,3%) et Lisbonne (+23,9%).



En revanche, le trafic domestique stagne à +0,1% et 254.350 voyageurs. Si ce résultat est essentiellement dû à la période de vacances de Paris qui a induit des délestages de Hop! Air France sur Orly (-6,9%), certaines grandes villes françaises profitent toutefois d'une progression significative : Strasbourg (Volotea et Hop! Air France) +27%, Marseille (easyJet et Hop! Air France) +16,7% ou Nice (easyJet et Hop! Air France) +7%.



La Corse commence sa forte saison d'affluence avec près de 10.000 passagers et +17,7% de croissance sur les trois dessertes Ajaccio, Bastia et Figari. Une progression qui va dans le sens du développement des vols vers l'Ile de Beauté avec l'arrivée de la compagnie Air Corsica sur Calvi et Ajaccio dès le 2 juillet 2017.



Le trafic des compagnies low-cost poursuit son ascension avec +17,5% totalisant 263.900 client. Il représente la moitié du trafic global de l'aéroport. easyJet conserve sa place de leader avec 156.000 passagers et +11,5% de trafic. Volotea continue aussi sa progression avec une croissance de +21% et 40.350 passagers mensuels.