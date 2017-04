Aéroport de Lyon : 5 nouvelles lignes cet été

L'aéroport de Lyon va être relié à une piste londonienne supplémentaire : London Southend. Flybe proposera des liaisons vers cette plate-forme à compter du 1er mai 2017. Autre nouveauté sur l'installation française. Fès sera disponible à compter du 15 juin avec 2 fréquences hebdomadaires assurées par Air Arabia Maroc. Wizz Air ouvrira de son côté la liaison Lyon – Varsovie le 30 juin 2017.



Par ailleurs et sans doute côté loisirs, l'offre devient plus importante sur Monastir. La ville tunisienne, déjà proposée par Transavia et Tunisair, sera également desservie au départ de Lyon par Nouvelair (à compter du 21 juin).



L'axe Lyon – Prague assuré par Hop ! sera en concurrence avec un nouvel acteur arriver à partir du 25 mai, Smart Wings.



Pour compléter l’offre existante, certaines compagnies renforcent leurs fréquences comme Aeroflot qui passe à 6 vols aller-retour Lyon-Moscou par semaine à partir du 2 mai puis un vol quotidien dès le 3 juin.



Pegasus augmente également la fréquence de ses liaisons vers Istanbul en proposant un vol par jour depuis le 26 mars puis 10 liaisons par semaine à partir du 24 juin.



KLM augmente quant à elle le nombre de sièges offerts sur sa liaison Lyon-Amsterdam en opérant avec des avions de plus grande capacité, comme Air Canada sur Montréal et ses 81 sièges supplémentaires que permet son nouvel A330-300 sur 3 classes.