Aéroport de Montréal : des mesures pour réduire les files d'attente aux frontières

Le nouveau centre de correspondances a pour objectif de séparer le plus tôt possible les passagers en correspondance de ceux qui terminent leur voyage à Montréal et doivent franchir la frontière. Grâce à ce nouveau centre, les voyageurs qui transitent par Montréal vers d’autres destinations pourront être dédouanés dans un secteur dédié aux correspondances.



De plus, des bornes et guérites supplémentaires ont été mises en service depuis l’été dernier dans le hall des arrivées internationales. Durant les heures de forte affluence, du personnel supplémentaire d’ADM et de l’ASFC assisteront les passagers.



Les voyageurs aux arrivées internationales peuvent désormais suivre sur des panneaux d’affichage électroniques, situés dans le corridor des arrivées, le temps d’attente estimé pour atteindre le contrôle primaire de l’ASFC. Pour les personnes venant accueillir des voyageurs, le temps d’attente sera également affiché dans l’aire de sortie publique des arrivées internationales et sur le site Web d’ADM.



D'autres dispositifs mis en place à l'automne

L'aéroport Montréal-Trudeau a également prévu d'installer des nouvelles bornes automatisées plus performantes lors de l'automne 2017.



Ces machines permettront aux passagers de faire vérifier leurs documents de voyage, de remplir une déclaration à l’écran ou, pour gagner du temps, remplir leur déclaration d’avance en utilisant l’application mobile de déclaration électronique FrontièreCan ou encore de confirmer leur identité au moyen de la reconnaissance faciale (comparaison entre deux photos à la borne avec le passeport du voyageur).