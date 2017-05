Aéroport de Toulouse : le trafic s'envole en avril

Le trafic national de l'aéroport de Toulouse a progressé de 1,1% en avril pour atteindre 399 849 passagers. Les échanges avec Paris sont en léger retrait (-1,1%), avec une baisse sur Paris-Orly (-2,5%) partiellement compensée sur Paris-CDG (+2,9%). En région, la tendance est à la hausse (+6,9%) avec des résultats positifs sur les principales destinations : Nantes (+8,8%), Marseille (+7,5%), Strasbourg (+6,9%) ou Lyon (+6,7%).



La plate-forme a connu une croissance importante sur ses activités internationales. Ce segment a généré 403 380 passagers, soit une augmentation de 41,3%. Le trafic régulier sur l’espace Schengen est en très forte hausse, ce mois-ci encore (+51,2%). Les progressions les plus importantes sont enregistrées sur Lisbonne (+165,5%) et Madrid (+101,2%). Hors Schengen, le trafic croît également (+57,6%), avec une forte activité sur la Grande-Bretagne (+61,6%), traduction d’une hausse de l’offre qui n’impacte pas les bons résultats des aéroports londoniens Londres-Heathrow (+9,8%) et Londres-Gatwick (+8,6%). Le trafic sur l'Afrique du Nord progresse également (+3,4%), avec de bonnes fréquentations sur Tunis (+44,1%), Alger (+7,4%) et Oran (+4,4%).



Le trafic charter régresse (-7,1 %, 11 298 passagers) tandis que le low-cost poursuit sa progression avec 42,9% du trafic total, en hausse de 54% par rapport à avril 2016.