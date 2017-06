Agent de support Helpdesk polyvalent à Nantes

- Support téléphonique et technique aux agences de voyages.- Gestion et suivi relation client.- Suivi du pricing et du yield management.- Traitement des statistiques et analyses de trafic.- Suivi de la recette commerciale (BSP - DAR, accréditations…),- Maîtrise du système de réservation Amadeus/Altéa (+Autres GDS appréciés).- Expérience significative en compagnie aérienne et/ou agence de voyage.- Connaissance des outils bureautiques et de gestion de la relation client.- Esprit d'analyse, sens de l'anticipation et réactivité, polyvalence et capacité à prioriser.- Bon niveau d'Anglais exigé (échanges fréquents avec IATA, ATPCO, ALTEA…)- Une expérience en escale (agent d’escale, agent de trafic…) est un réel plus.Ce poste est à pourvoir immédiatement.Lieu de travail : BOUGUENAIS (44)Informations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonMerci d'envoyer vos candidatures (CV + Lettre de Motivation) à : jerome.latrasse@chalair.fr