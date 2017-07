Agent de voyages (plateau affaires)

Au sein d’une équipe de 12 collaborateurs, vous serez en relation directe avec les clients pour leur apporter un service de qualité dans le traitement de leurs déplacements professionnels.Vous êtes rattaché(e) au responsable du plateau au service opérationnel :- Gestion des appels/mails des clients- Conseil aux clients dans les différentes prestations demandées (air, fer, voiture, hôtel)- Traitement des réservations en respectant la politique voyages de l’entreprise- Aide à la navigation sur le SBT- Gestion des profils- Documents échangés- FacturationVous justifiez d’une expérience réussie dans la billetterie en agence de voyages et maîtrisez les outils informatiques nécessaires à la vente (Amadeus, sites B to B, centrales hôtelières, logiciel Viaxoft apprécié).Lieu de travail : 88 boulevard Voltaire - 75011 ParisInformations salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : rh@jancarthier.fr