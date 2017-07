Aigle Azur est sur Snapchat

L'ouverture de ce compte fait partie intégrante de la stratégie de développement de la compagnie qui cherche à mobiliser tous les outils technologiques lui permettant d’être au plus proche de ses passagers. Aigle Azur est déjà présente et active sur Facebook (près de 180 000 fans), Instagram (2 297 abonnées), Twitter (5 284 abonnés) et LinkedIn".

Aigle Azur a ouvert un compte Snapchat le 14 juin dernier. Sur ce premier mois d'activité, l'entreprise compte d’ores et déjà plus de 500 abonnés qui suivent régulièrement ses snaps. Ce compte a pour objectif de communiquer auprès d’une cible plus jeune (18-30 ans) et de manière plus instantanée, événementielle et exclusive.Le transporteur explique : "La direction de la compagnie mise sur cette communication digitale pour renforcer sa notoriété. Dans cette optique, une community manager est dédiée à l'animation, la modération et le développement stratégique de l'ensemble des réseaux sociaux de la compagnie.