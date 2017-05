Air Arabia Maroc propose une nouvelle liaison Lyon - Fès

Le vol quittera Lyon le lundi à 16 h25 pour se poser à Fès à 17h10. Le jeudi, il décollera à 14h05 pour une arrivée annoncée à 14h50. Le Fès lyon est programmée le jeudi à 11h10 (arrivée 15h45) et le jeudi à 8h50 pour se poser à Lyon à 13h25.Fès est une ville réputée pour le MICE avec des atouts culturels uniques comme sa médina, classée au patrimoine mondiale de l’Unesco, ses medersas et ses tanneries ainsi que les remparts et le Mellah, l'ancien quartier juif de la ville. Avec également un vol interne entre Fès et Marrakech, les passagers Air Arabia Maroc auront la possibilité de visiter, lors du même voyage, la ville de Marrakech qui devient accessible en avion en moins d’une heure.Pour mémoire, Air Arabia Maroc est présente au départ de sept aéroports français, Paris, Montpellier, Lyon, Toulouse, Pau, Bordeaux et Strasbourg et dessert six aéroport marocains ; Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger, Nador et Agadir.