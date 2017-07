Air Austral : de bons résultats entre Paris et Mayotte

Un an après le lancement de son premier vol direct entre Paris et Mayotte, Air Austral dresse un bilan positif pour cette ligne assurée par un Dreamliner. La compagnie réunionnaise a géré 54 631 passagers, enregistrant ainsi un taux de remplissage moyen de 92%. Elle a également transporté 1 085 tonnes de fret et poste.Pour répondre à la demande croissante des voyageurs, le transporteur a également augmenté son offre en avril dernier avec une troisième liaison hebdomadaire entre Paris-Charles de Gaulle et Dzaoudzi puis une quatrième fréquence en période de haute saison.