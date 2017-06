"Sur le plan économique, l’activité s’est déroulée dans un contexte plus difficile, avec la remontée du prix du pétrole et le renchérissement de la parité EURO/USD. Sur l’exercice, ces facteurs exogènes ont été atténués dans les comptes de la compagnie par la prise en compte de couvertures de change et de fuel".

Malgré ces bonnes performances, le transporteur réunionnais présente des résultats un peu moins positifs que l'année dernière : le résultat d’exploitation (EBIT) est de +8,3 M€ (contre 9,81M€ pour2015/16) tandis que le résultat net est de +6,15 M€ (contre 10,48M€).Air Austral explique