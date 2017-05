Air Austral dévoile ses nouveaux uniformes (+vidéo)

"Le mariage du classique et du moderne avec une projection sur les tendances modes de ces 10 prochaines années, a conduit en fil rouge la collection dessinée pour Air Austral"

Après avoir repensé son identité visuelle, Air Austral donne un coup de jeune aux uniformes de ses équipages et du personnel au sol. Les nouveaux uniformes sont inspirés du volcan de l’île de La Réunion. Ainsi, le gris basalte devient la couleur principale des tenues tandis qu'on retrouve des touches de vif corail rappelant la lave incandescente.Le personnel de la compagnie a été associé aux différentes réflexions. Par exemple, un sondage interne a d’abord été lancé afin d’établir un premier diagnostic de l’uniforme existant et faire ressortir les attentes des salariés. Plus de 500 participations ont été enregistrées. Un groupe projet de 40 personnes a été constitué afin de mener les études nécessaires pour sa mise en œuvre selon 3 axes de travail : le stylisme/image, l'adaptabilité au métier, la logistique & méthodesLa compagnie doit la création stylistique de son nouvel uniforme à Olivier Chevalier. Styliste indépendant, lauréat du prix du meilleur créateur en stylisme de Zürich, a travaillé auprès de grands créateurs tels que Christian Lacroix, Thierry Mugler, ou encore Jean-Paul Gauthier., explique le communiqué. 50 pièces ont ainsi été proposées et composent aujourd’hui les tenues féminines et masculines du nouvel uniforme dont chaque détail et chaque tissu ont été choisis avec soin. Costumes 3 pièces pour ces messieurs, tailleurs jupes ou pantalons ou encore deux modèles de robes pour ces dames, sans oublier les trench, gilets ou autres manteaux…La collection propose aussi des pièces plus audacieuses comme un pantacourt original ou encore un "plastron" redessiné pour se porter avec les tops féminins.Insignes, foulards, écharpes, chapeaux, chaussures et sacs... les accessoires n’ont pas été oubliés également.