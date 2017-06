Air Canada : des correspondances facilitées à Montréal et Toronto

Tous les passagers d' Air Canada voyageant vers une destination canadienne au départ de France (Roissy-CDG, Lyon-Saint Exupéry, Nice-Côte d’Azur et Marseille-Provence) via Montréal ou Toronto vont désormais bénéficier d’une procédure simplifiée en matière de gestion des bagages.Le système ITD va permettre de charger les valises sur les vols en correspondance, évitant aux voyageurs d’avoir à les récupérer après le passage en douanes canadiennes. Les passagers pourront ainsi se rendre en porte d’embarquement plus rapidement pour embarquer sur leur vol en correspondance.Cet été, Air Canada propose 6 liaisons non-stop au départ de France à destination de ses hubs de Montréal et Toronto, soit :- 1 vol quotidien (opéré à l’année) Paris-Montréal- 1 vol quotidien (opéré à l’année) Paris-Toronto- 1 liaison quotidienne supplémentaire (saisonnière) Paris-Montréal- 1 service (opéré à l’année) Lyon-Montréal jusqu’à 5 vols par semaine- 1 liaison saisonnière Nice-Montréal jusqu’à 4 vols par semaine- 1 liaison saisonnière Marseille-Montréal 3 fois par semaine