Air Canada lance Toronto – Mumbai et Montréal – Alger

Air Canada propose aux voyageurs d'affaires de relier Toronto à Mumbai sans escale quatre fois par semaine depuis le 1er juillet. La nouvelle ligne est assurée par un 787-9 Dreamliner. Le Boeing décolle de l'aéroport canadien à 21h35 les lundi, mardi, jeudi et samedi pour se poser le lendemain en Inde à 21h30 (heure locale). L'avion quitte ensuite Mumbai à 23h30 pour atterrir dans l'Ontario à 5h10, le lendemain.



De son côté la filiale Air Canada Rouge a célébré ses 4 ans d'existence le 1er juillet 2017 en inaugurant la liaison Montréal – Alger. Les 4 vols hebdomadaires saisonniers seront effectués par des B767-300ER de 282 places. Les départs du Québec sont programmés à 18h50 les lundi, mardi, jeudi et samedi tandis que les décollages d'Algérie seront à 10h10 les mardi, mercredi, vendredi et dimanche.



Depuis son premier vol, le 1er juillet 2013, le transporteur loisirs d'Air Canada a vu son parc aérien passer de 4 à 49 appareils puis a créé 1 800 emplois supplémentaires et transporté plus de 16 millions de passagers.