Un an après le lancement de la ligne Montréal-Casablanca, Air Canada Rouge accueille désormais les passagers tout le long de l'année avec jusqu’à six vols par semaine pendant l’été et trois pendant la saison hivernale".

Air Canada Rouge qui a lancé la liaison Montréal – Casablanca le 4 juin 2016 , a décidé de pérenniser son offre. Mehdi Sentissi, directeur Maroc et Suisse d'Air Canada a expliqué lors d'un point presse: "