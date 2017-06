Air Canada a inauguré son Marseille – Montréal

"Le service à destination de Marseille sera le seul vol sans escale exploité par un transporteur réseau entre Marseille et l'Amérique du Nord, ce qui augmente la portée d'Air Canada en France en s'ajoutant aux vols actuels à destination de Paris, Lyon et Nice, et en renforçant notre présence en Provence-Alpes-Côte d'Azur",

Air Canada Rouge a inauguré sa ligne Montréal – Marseille le 9 juin 2017. Ces vols saisonniers sans escale vers la cité phocéenne seront assurés à raison de trois vols par semaine jusqu’au 13 octobre 2017.fait valoir Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.Le 767-300ER déployé sur la route dispose d'une cabine Premium Rouge et d'une classe économique.