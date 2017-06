Air Canada a lancé son vol Montréal-Washington

Le vol d' Air Canada AC8172 a décollé ce lundi 19 mars. Il marque le retour du service quotidien assuré toute l'année entre Montréal et Washington-Dulles. La liaison est effectuée par CRJ-100 de Bombardier de 50 places. L'avion s'envole de l'aéroport québécois tous les jours à 13h25 pour arriver aux USA à 15h09. Le retour est programmé à 15h40 pour un atterrissage à Montréal à 17h15.En plus des correspondances pratiques vers l'Europe et l'Afrique du Nord, les vols permettront de proposer un service à escale unique à destination ou au départ de villes du Québec et de l'est du Canada, dont Bagotville, Sept-Îles, Québec, Fredericton, Moncton, Bathurst, Saint John et Halifax.